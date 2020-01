Grêmio estreia no Gauchão com derrota em casa para o Caxias

publicidade

O Grêmio estreou com derrota no Campeonato Gaúcho. Com o que de melhor Renato Portaluppi tinha à disposição para esta primeira partida e a presença de três reforços, o Tricolor teve uma amostragem abaixo da média. Pouco criou e acabou derrotado pelo Caxias por 2 a 0, na Arena, na noite desta quarta-feira, na abertura do Estadual.

Tilica abriu o placar, ainda no primeiro tempo, após erro de passe do Grêmio no meio campo. Na etapa final, Ivan contou com erro do goleiro Vanderlei e, de falta, fez 2 a 0 para assegurar a vitória do Caxias na Arena.

Agora, o Grêmio volta à campo pelo Gauchão no próximo domingo. No Bento Freitas, às 16h, encara o Brasil de Pelotas, em jogo válido pela segunda rodada da competição. Também no domingo, o Caxias recebe o São José, no Centenário, às 17h.

Grêmio cria pouco e vai ao intervalo perdendo

Renato mandou a campo três dos cinco contratados para a temporada 2020. O goleiro Vanderlei, o lateral-direito Victor Ferraz e o volante Lucas Silva. Orejuela, ainda sem condições legais de jogo, e Caio Henrique, com a seleção pré-olímpica, foram os únicos reforços de fora. No meio, o jovem Patrick iniciou a partida.

Mas logo aos 9 minutos, foi o Caxias quem abriu o placar, em um erro cometido justamente por um dos estreantes. Lucas Silva errou passe pelo lado direito e a bola ficou para Gilmar. Ele buscou Tilica na direita, que entrava em velocidade. Ele passou por Kannemann e driblou Vanderlei para empurrar para o gol vazio e fazer 1 a 0 para o Caxias.

No geral, o Grêmio não fez bom primeiro tempo. Ainda em ritmo lento, e com menos tempo de pré-temporada que o Caxias, o time de Renato Portaluppi foi burocrático. Não encontrou alternativas ofensivas na etapa inicial, e as peças do setor de ataque pouco fizeram. Everton e Alisson estiveram especialmente apagados.

Depois disso, o Tricolor pouco levou perigo ao adversário da Serra, mesmo atrás do placar. Marcando bem e controlando o confronto, a equipe grená levou a vantagem de 1 a 0 para o intervalo, com chances inclusive de ampliar, em contra-ataque rápido desperdiçado por Tilica.

Caxias amplia e administra vitória

Para a etapa final, Renato optou por não fazer trocas. Voltou com a mesma equipe, para dar ritmo de jogo aos titulares.

Mas, de novo, foi o Caxias quem levou perigo primeiro e quase ampliou. Após boa trama pela direita, Tilica escorou para Ivan, que cruzou para Gilmar. O centroavante subiu mais que a zaga do Grêmio e cabeceou com muito perigo. A bola passou raspando a trave esquerda, assustando Vanderlei.

A primeira tentativa do técnico Renato para mudar o jogo foi com o ingresso de Ferreirinha, que já havia estado entre os titulares na final da Recopa, diante do Pelotas. No entanto, o recém-promovido deu azar. Isso porque, com menos de dois minutos em campo, o Caxias ampliou. Após falta feita por David Braz em nova falha de Kannemann, Ivan bateu forte, de muito longe, e contou com erro de Vanderlei para fazer 2 a 0.

Após o gol, Renato sacou o estreante Lucas Silva, outro jogador que teve atuação apagada. No lugar dele, entrou Isaque. A partir das trocas, o Grêmio tentou mais na base do cruzamento do que do toque de bola e da organização.

No entanto, as alterações não surtiram efeito. Sem encontrar um padrão, as ações ofensivas não aconteceram, e o Caxias conseguiu controlar o jogo. Assim, a estreia do Tricolor, com time titular e seus reforços, não foi da maneira que o torcedor esperava. Em casa, derrota para o Caxias por 2 a 0 na abertura do Gauchão.

Gauchão 2020 - 1ª Rodada

Grêmio 0

Vanderlei; Victor Ferraz, Kannemann, David Braz e Cortez; Lucas Silva (Isaque), Maicon, Everton, Patrick (Ferreirinha) e Alisson; Luciano. Técnico: Renato Portaluppi.

Caxias 2

Marcelo Pitol; Ivan, Laércio, Thiago Sales e Eduardo Diniz; Juliano (Yuri), Carlos Alberto, Diogo Oliveira, Juninho Potiguar (Vinicius Baiano) e Tilica (Bruno Ré); Gilmar. Técnico: Rafael Lacerda.

Gols: Tilica (9/1T); Ivan (19/2T)

Cartões amarelos: Kannemann, David Braz (Grêmio); Ivan, Laércio (Caxias)

Árbitro: Leandro Vuaden

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Público: 13.709

Renda: R$ 466.425,00