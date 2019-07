Grêmio faz as cinco trocas das oitavas na lista da Libertadores

publicidade

Conforme manda o regulamento da Libertadores, o Grêmio realizou as cinco trocas na lista de inscritos para a fase de oitavas da competição. Os zagueiros David Braz e Rodrigues, o meia Patrick, o lateral Galhardo e o volante Darlan são os jogadores que passam a ficar à disposição de Renato Portaluppi.

Montoya, Thonny Anderson e Marinho deixaram a equipe e foram retirados da lista. Lincoln foi liberado pelo Grêmio para acertar com o Santa Clara, de Portugal. O Tricolor não vai receber nenhum valor neste momento, mas ficará com parte dos direitos econômicos do atleta. O quinto jogador a ser retirado é Marcelo Oliveira. O volante sofreu "uma lesão complexa no joelho direito com rupturas do ligamento patelar, ligamento cruzado anterior e ligamento colateral lateral” em março e não deve retornar em 2019 aos gramados.

• A lista inicial de 30 inscritos na primeira fase

Se contratar algum reforço, o Tricolor só poderá faz novas mudanças se avançar para as quartas, duas trocas, e semifinais, mais duas. Na final, não é permitida trocas. O Grêmio volta aos treinamentos às 15h, com uma atividade inicialmente fechada para a imprensa e torcida. Na quinta-feira, às 21h30min, o Tricolor enfrenta o Libertad, na Arena.

• Confira mudanças na lista do Grêmio para as oitavas de final

- David Braz entra na vaga de Montoya

- Rodrigues entra no lugar de Thonny Anderson

- Patrick assume a vaga de Marinho

- Galhardo será o substituto de Lincoln

- Darlan entra no lugar de Marcelo Oliveira