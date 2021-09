Grêmio faz as contas para sair do Z-4 no domingo

publicidade

Com um ponto atrás de Bahia (15º), América Mineiro (16º) e Juventude (17º), o Grêmio tem boas chances de sair da zona de rebaixamento na rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Com o empate entre São Paulo e América-MG, quarta-feira, no Morumbi, o Tricolor perdeu uma posição na tabela, caindo para 18º, mas o resultado não foi ruim, já que as duas equipes continuam próximas da zona de perigo e com jogos a mais em relação ao Grêmio.

O time de Luiz Felipe Scolari pode sair do Z-4 até mesmo com um empate diante do Athletico Paranaense, domingo, em Curitiba. Para isso, torce para que dois dos principais adversários no momento (Bahia, América e Juventude) percam seus jogos. Por outro lado, se vencer o time paranaense, o Grêmio deixa a zona de rebaixamento com o empate de duas das equipes concorrentes.

Veja Também

No cenário mais otimista, é possível terminar a rodada na 13ª colocação. Só que aí seria necessária uma combinação mais complexa de resultados. Juventude e Santos teriam de empatar no Alfredo Jaconi, o Bahia perder ou empatar com o Inter no Beira-Rio, o América-MG empatar ou ser derrotado pelo Flamengo no Independência, e ainda o Ceará perder para a Chapecoense no Castelão.

Depois de um turno inteiro entre os quatro últimos colocados, existem boas possibilidades para o Grêmio, enfim, respirar um pouco mais aliviado no Brasileirão. Mas, caso aconteça uma derrota em Curitiba, consequentemente a pressão aumentará. A confiança está em alta após a vitória sobre o Flamengo no domingo passado.

Escalação

Luiz Felipe Scolari tem aproveitado a semana cheia de treinamentos para preparar o time que enfrentará o Athletico. A atuação consistente diante do Flamengo, com a equipe bastante coesa, não deverá abrir brecha para mudanças, ainda mais por se tratar de outro jogo fora de casa, no qual o Grêmio deve adotar uma estratégia parecida com a do Maracanã. O Athletico jogou ontem pela semifinal da Copa Sul-Americana, e a tendência é que entre com time misto no domingo.