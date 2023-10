Grêmio faz mistério antes de clássico Gre-Nal 440

publicidade

O Grêmio mantém o mistério para o clássico Gre-Nal 440 do próximo domingo, às 16h, no estádio Beira-Rio. Na tarde desta quinta-feira, o técnico Renato Portaluppi comandou um treinamento fechado no CT Luiz Carvalho.

De acordo com o Tricolor, Renato comandou os jogadores em uma atividade com transição entre os setores, bola parada ofensiva e defensiva e posicionamento.

A equipe gremista está na terceira colocação com 44 pontos, oito atrás do líder Botafogo. Antes do clássico, o Grêmio ainda realizará mais dois trabalhos visando o confronto.