Grêmio faz movimento "cara de pau", monta projeto e busca aproximação com Messi

publicidade

Com a premissa do "não já temos" e no sucesso da operação Luis Suárez, a direção do Grêmio realizou movimentos e fez chegar até o argentino Lionel Messi que o Tricolor tem um projeto para ele atuar em Porto Alegre. A informação é do repórter Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba.

Conforme Pfeiffer, o movimento foi definido como "cara de pau" internamente. Os dirigentes levaram até o craque a mensagem que, caso ele não opte por priorizar o financeiro, o Tricolor tem planos para ele na Arena. Internamente, as chances são de "101%" de não acontecer.

A ação levou em consideração a amizade com Suárez e a proximidade da Capital com a Argentina. Messi está sem clubes desde o domingo, quando saiu do PSG. A tendência é que o argentino retorne para o Barcelona ou vá para o Al Hilal, da Arabia Saudita. Nesta segunda-feira, segundo jornais da Espanha, a La Liga teria sinalizado positivamente a operação financeira que sacramentaria o retorno do camisa 10.

🇪🇪 MESSI NO GRÊMIO?



👀 Repórter @rafapfeiffer traz as INFORMAÇÕES. Segura o coração!



🔊 Aumenta o som e assista com atenção!



🚨🇦🇷🚨🇦🇷🚨🇦🇷🚨🇦🇷🚨🇦🇷🚨🇦🇷 pic.twitter.com/gZH1CeI9E3 — Guaíba Esporte (@GuaibaEsporte) June 5, 2023

Veja Também