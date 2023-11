Grêmio faz sondagem por atacante Moisés, do Cruz Azul

publicidade

Em meio à reta final do Campeonato Brasileiro, o Grêmio já vasculha o mercado em busca de reforços para a próxima temporada. Conforme apurado pelo Correio do Povo, o Tricolor fez uma sondagem pelo atacante Moisés, 27 anos, do Cruz Azul. O jogador foi comprado pelo clube mexicano no início de junho, quando estava no Fortaleza, por US$ 5 milhões (R$ 24,5 milhões, na cotação da época). A multa rescisória para tirar o jogador da América do Norte é de US$ 8 milhões (R$ 39,2 milhões).

Moisés é monitorado pelo Grêmio desde o início de 2022, quando estava na Ponte Preta. Na oportunidade, por ter sido rebaixado para a Série B do Brasileirão, os gaúchos estavam passando por uma importante dificuldade financeira e não conseguiram contratar o atacante. Ainda no início deste ano, com o sucesso no Fortaleza, o atleta voltou a ficar na mira do Tricolor, porém, mais uma vez, o alto valor exigido pelos cearenses impossibilitou a sua vinda para a Arena.

Além do Grêmio, outros clubes do futebol brasileiro, como São Paulo, Fortaleza e Fluminense, demonstraram interesse no atacante. No primeiro semestre com a camisa do Cruz Azul, Moisés foi pouco aproveitado. Foram 17 jogos disputados, com um gol marcado e uma assistência distribuída.

