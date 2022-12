Grêmio faz treino de finalização no CT Luiz Carvalho

publicidade

Um novo dia de trabalho da pré-temporada do Grêmio ocorreu nesta sexta-feira no CT Luiz Carvalho. Ainda que esteja no estágio das primeiras atividades, o grupo gremista já está em contato com a bola. Hoje, mais uma vez, o plantel realizou um treino de finalização e um coletivo com dois toques.

A primeira movimentação consistia na busca do tabelamento entre dois atletas para um deles escorar e o outro bater. O "toca, escora e finaliza" gerou alguns lances bonitos, com defesas dos goleiros e alguns gols que terminavam com a bola num dos ângulos da meta.

Mais tarde, o grupo foi separado em dois times para que ambos pudessem atuar em campo reduzido, podendo dar apenas dois toques na bola.