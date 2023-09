Grêmio finaliza preparação para jogo contra o Cuiabá

publicidade

O Grêmio finalizou neste sábado a preparação para o jogo deste domingo contra o Cuiabá, agendado para as 11h, na Arena. O técnico Renato Portaluppi optou por fechar os portões do CT Luiz Carvalho.

Durante a manhã, o grupo realizou treinamentos físicos, técnicos e táticos, mas antes dos trabalhos, os jogadores assistiram a um vídeo, onde receberam orientações para o duelo.

Depois disso, o preparador Reverson Pimentel conduziu as atividades de aquecimento, para então o técnico Renato Portaluppi realizar os últimos ajustes táticos na equipe que entra em campo no domingo. Trabalhos de bola parada ofensiva e defensiva também fizeram parte da atividade.

Para o confronto, a equipe não contará com o goleiro Gabriel Grando, lateral Fábio e do atacante Cuiabano, que cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Geromel também não é opção pois se recupera de uma lesão muscular grau I no bíceps-femoral da coxa esquerda.

Em contrapartida, o Grêmio terá o retorno do lateral Reinaldo e do zagueiro Gustavo Martins, ambos à disposição do técnico Renato Portaluppi, após cumprirem suspensão.

