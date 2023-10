Grêmio foca em mudança de cenário para reagir no Brasileirão

publicidade

Após a goleada sofrida para o São Paulo no último sábado, o Grêmio acabou saindo do G4 na continuidade da rodada do Brasileirão. Agora, o Tricolor está atrás de Palmeiras e Athletico-PR na sexta colocação, com 44 pontos. O técnico Renato Portaluppi admitiu o momento ruim, mas confia na mudança de cenário na equipe para retomar o ambiente de confiança. O time terá de fazer isso já na quarta-feira, quando enfrenta o Flamengo, às 21h30min, na Arena.

“A gente precisa reverter (o cenário). Vamos conversar e procurar corrigir. Temos uma pedreira na quarta. Todos têm sua parcela de culpa, não adianta chutarobalde. Meu objetivo é colocar o Grêmio entre os primeiros colocados. Se vai entrar na Libertadores ou não, eu não sei. Daqui a pouco, a chave vira. Hoje, ninguém é bom, daqui a pouco voltamos a vencer e todos voltam a ser bons. Futebol é assim mesmo”.

Para o duelo diante do Rubro-Negro, Luis Suárez está fora. O centroavante uruguaio recebeu o terceiro cartão amarelo após cometer falta na etapa final. Em contrapartida, Reinaldo retorna.

Jovens fracassam

Foi mais uma noite para o Grêmio esquecer no Brasileirão. Não só pela goleada sofrida para o São Paulo por 3 a 0, mas também por mais uma fraca atuação da equipe fora de casa. Com surpresas na escalação, Renato optou por retornar com o esquema com três zagueiros e promoveu as entradas dos jovens Wesley Costa e Josué.

As mexidas não surtiram efeito, e o que se viu foi um time vulnerável defensivamente e pouco intenso no meio-campo. O São Paulo se aproveitou e abriu o placar com Michel Araújo, de cabeça, aos 20 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, Pablo Maia, aos 22, com belo passe de James Rodríguez, e Luciano, aos 51, após erro de Wesley Costa, marcaram os outros gols.

