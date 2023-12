Grêmio: Foz Iguaçu recusa oferta por dívida de Pepê

publicidade

O Foz Iguaçu, do Paraná, cobra pendência com o Grêmio em relação ao atacante Pepê, que atualmente está no Porto, de Portugal. Desde o início deste ano, o clube paranaense tem uma ação contra o Tricolor na Câmara Nacional de Resoluções de Disputas (CNRD) da CBF cobrando 30% da venda do atleta aos portugueses, que aconteceu em fevereiro de 2021. Nos últimos dias, uma proposta de acordo foi recusada pelo Foz.

A negociação rendeu R$ 98,6 milhões, na cotação da época. Os paranaenses alegam que deveriam receber o seu percentual, de 30%, o que significaria R$ 29,58 milhões. Porém, o Tricolor argumentou que existia uma comunicação de divisão da quantia com outras partes.

Desde então, ainda na gestão do presidente Romildo Bolzan Júnior, essa situação se arrasta e não tem uma definição. A expectativa é de que o caso seja analisado somente em 2024, após o período de férias da CBF.

Veja Também