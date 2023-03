Grêmio: Geromel corre no gramado e Pepê deixa atividade mais cedo

publicidade

Em recuperação de uma artroscopia no joelho esquerdo, Pedro Geromel foi uma das novidades no CT Presidente Luiz Carvalho nesta quarta-feira. Pelo segundo dia consecutivo, o zagueiro realizou corrida ao redor do gramado e segue evoluindo dentro do cronograma estabelecido pelo Grêmio. O prazo para o camisa 3 retornar aos gramados, porém, não é estipulado pelo clube.

Dentro de campo, em uma das atividades comandadas pelo técnico Renato Portaluppi, Pepê foi a notícia ruim. O camisa 23 precisou deixar o trabalho mais cedo após sentir dores no tornozelo direito. Em lance sozinho, ele chutou a bola e, ao apoiar o pé no chão, caiu no gramado. O meio-campista será reavaliado pelo departamento médico para ter um diagnóstico mais detalhado.

Assim como no treino de terça-feira, nove atletas do Sub-20 participaram dos trabalhos nesta manhã. Thomas Luciano, João Ramos, José Guilherme, Mila, Ronald, Kauan Kelvin, Zinho, Rubens e Pedro Clemente farão parte do grupo que viaja sexta-feira para Erechim.

Ação com o grupo feminino

Em ação no Dia Internacional da Mulher, o grupo feminino do Grêmio treinou ao lado do grupo masculino, visando a partida contra o Corinthians na próxima segunda-feira, em São Paulo, pela 3ª rodada do Brasileirão da categoria.

O encontro contou com as presenças do presidente, Alberto Guerra, do vice de futebol, Paulo Caleffi, do diretor de futebol, Antônio Brum, e dos técnicos Renato Portaluppi e Felipe Endres, além de diretores do departamento de futebol feminino. Antes do início do trabalho, eles se reuniram no gramado para uma breve confraternização.