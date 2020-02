Grêmio goleia o Esportivo e garante vaga na semifinal do turno do Gauchão

publicidade

Em nenhum momento do jogo o Grêmio precisou forçar as ações. Com naturalidade, aproveitou-se da superioridade técnica da sua equipe diante do Esportivo e goleou a equipe da Serra por 5 a 0 nesta segunda-feira, na Arena, em noite marcada por estreias no Tricolor. De quebra, assegurou vaga na próxima fase da competição.

E um dos gols foi marcado justamente por um jogador que reestreou com a camisa do Grêmio. Depois de 13 anos, Diego Souza voltou a vestir a camisa do Tricolor, e marcou o quarto gol na Arena. Everton, Luciano, Paulo Miranda, antes, e Alisson, depois, também balançaram as redes.

Com o resultado, o Grêmio garantiu vaga na semifinal do turno do Estadual, e agora espera a definição das posições para saber se encara o rival Inter ou o Ypiranga, de Erechim, em jogo único. O Tricolor encerra sua participação na fase de grupos do primeiro turno do Gauchão no próximo domingo, às 16h, contra o Aimoré, no Cristo Rei, em São Leopoldo.

Grêmio encaminha vitória sem forçar

Para a partida, o técnico Renato Portaluppi praticamente repetiu a equipe que iniciou os dois últimos jogos pelo Gauchão. Duas exceções, no entanto: o zagueiro Kannemann, com lesão no pé esquerdo, e o meia Patrick foram preservados e substituídos por Paulo Miranda e Thaciano, respectivamente. E, pela primeira vez, o meia Thiago Neves e o atacante Diego Souza ficaram à disposição, iniciando a partida no banco de reservas.

Muito cedo, o Grêmio começou a construir vantagem. Logo aos seis minutos, uma rápida troca de passes iniciada por Maicon, com tabela envolvente com a participação de Thaciano e toque de calcanhar de Everton, o próprio artilheiro da Arena concluiu com categoria para vencer o goleiro Renan e abrir o placar para o Tricolor.

Após abrir o placar, o Grêmio não conseguiu mais construir boas jogadas. Melhor para o Esportivo, que equilibrou as ações e passou a investir em ataques, se aproveitando dos erros de passe dos jogadores de defesa do Tricolor. O time da Serra foi especialmente perigoso pelo lado esquerdo, com boas jogadas do atacante Gustavo Sapeka.

Mesmo em ritmo lento e sem tanta produção de chances claras, o Grêmio demonstrou superioridade técnica quando teve a bola e conseguiu trocar passes no campo de ataque. E assim chegou ao seu segundo gol, ainda antes do intervalo. Aos 38 minutos, após chute cruzado de Alisson da direita, a bola sobrou para Luciano, cara a cara com o goleiro. Com muita categoria, deu um toque por cima para tirar de Renan e levar o Grêmio com 2 a 0 no primeiro tempo.

Renato promove estreias no segundo tempo

Na segunda etapa, o técnico Renato Portaluppi voltou com o mesmo time que terminou o primeiro tempo. E o Grêmio seguiu controlando o jogo, dosando a intensidade e sem se desgastar, produzindo o suficiente para manter a posse da bola na maior parte do confronto, administrando a vantagem no placar.

Aos 19 minutos, com o jogo controlado, o técnico Renato Portaluppi promoveu a primeira grande estreia da noite. O atacante Diego Souza, que entrou em campo no lugar de Thaciano, apagado na partida. Dois minutos depois, o Tricolor ampliou. Dessa vez, na bola parada. Alisson, que fez boa partida, participando ativamente das tramas ofensivas do Grêmio pela direita, cobrou falta com perfeição no segundo pau. O zagueiro Paulo Miranda subiu mais alto que a zaga do Esportivo para fazer 3 a 0 e definir a vitória.

Após o gol que encaminhou a classificação do Tricolor, foi a vez da segunda estreia. O meia Thiago Neves, de 34 anos, que na temporada passada esteve no Cruzeiro, entrou em campo aos 25 minutos da etapa final, no lugar de Luciano.

E foi justamente um destes jogadores que marcou o gol que fechou o placar. De volta ao Tricolor, Diego Souza recebeu cruzamento vindo da esquerda e, no segundo pau, cabeceou para fazer 4 a 0. Na comemoração, foi comemorar diante da torcida, que gritou seu nome no reencontro. Já nos minutos finais, Alisson fechou o placar após rebote de cobrança de falta.

Gauchão - 4 ª rodada

Grêmio 5

Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Paulo Miranda e Bruno Cortez; Maicon, Lucas Silva, Alisson, Thaciano (Diego Souza) e Everton; Luciano (Thiago Neves). Técnico: Renato Portaluppi

Esportivo 0

Renan; Vinicius Bovi, Cleiton, Gullithi e Rômulo; Galhardo, Lucas Hulk, Washington e Caprini; Gustavo Sapeka e Marcão. Técnico: Carlos Moraes

Gols: Everton (6/1T), Luciano (38/1T), Paulo Miranda (21/2T) e Diego Souza (31/2T) e Alisson (41/2T)

Árbitro: Daniel Nobre Bins

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Público: 13.769 torcedores

Renda: R$ 471.414,00