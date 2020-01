Grêmio inicia reformulação do time feminino visando elite nacional

publicidade

Após anunciar o desligamento de 14 atletas que conquistaram o acesso para a elite do futebol feminino nacional, o Grêmio já trabalha para reformular e fortalecer o elenco visando a primeira divisão. A comissão técnica já busca reforços, que deverão ser anunciados em breve.

Com os desligamentos, o grupo inicia 2020 com 17 atletas remanescentes. Conforme a comissão técnica, o objetivo é chegar ao total de 28 atletas para a temporada. De acordo com Yura, ex-jogador do Grêmio e diretor do departamento de futebol feminino, o principal objetivo é "aumentar a competitividade" do time.

O dirigente agradeceu às jogadoras pelo esforço que culminou com o acesso, mas pediu "algo a mais" para seguir obtendo bons resultados. "É um retorno para a primeira divisão. É preciso algo a mais. Temos que colocar o clube nesse caminho", frisou.

Para a reformulação, o Grêmio trabalha com um valor de R$ 90 mil por mês, provenientes de patrocínio. Segundo ele, a tônica de contratações segue aquilo que é adotado pela gestão do clube. "Retornamos agora, há equipes na nossa frente. Vamos fazer um trabalho de base. O presidente pediu calma, para não gastar muito. Tudo será feito com controle", ponderou.

“Mais cancha” e busca pelo top-8

De acordo com Yura, o Grêmio busca perfis de atletas com "mais cancha" para uma competição de nível mais alto. "Temos que trazer jogadoras mais experientes, com conhecimento de futebol. Temos uma estrutura para montar. É outro nível", reconheceu.

Questionado sobre nomes, Yura não deu nenhuma pista sobre as novas atletas que devem ser anunciadas em breve pelo Tricolor como reforços. Mas destacou a busca intensa da comissão técnica pelas jogadoras. "Já mapeamos as posições mais carentes, e o que precisa ser feito. A nossa comissão é muito boa, temos feito um trabalho com excelência, baseado em estudo e dedicação", finalizou.

Retornando à elite, o Grêmio não projeta oficialmente quais resultados irá atingir na Série A1 do futebol feminino. No entanto, Yura acredita que a equipe possa fazer uma campanha capaz de terminar entre as oito melhores da competição, e este é o objetivo trabalhado pela comissão técnica.

O time feminino do Grêmio se reapresenta na segunda-feira, quando inicia os trabalhos de pré-temporada visando as disputas de 2020, em Gravataí. O Tricolor estreia no Brasileiro A1 no dia 9 de fevereiro, um domingo, às 15h, no Antônio Vieira Ramos, em Gravataí, diante do Minas/Icesp, de Brasília.