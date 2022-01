Grêmio integra quatro atletas da Copa São Paulo ao elenco principal

publicidade

O Grêmio informou nesta terça-feira que quatro atletas do grupo que disputou a Copa São Paulo passaram a integrar o elenco principal. Tratam-se do zagueiro Gustavo Marins, do lateral-direito Lucas Kawan, do meia Gabriel Silva e do atacante Rubens. Os jogadores fizeram parte do elenco que foi eliminado diante do Novorizontino pelo placar de 2 a 1, na última sexta-feira.

Por outro lado, o clube também informou que o goleiro Thiago Beltrame e o zagueiro Gustavo Martins, que também estavam na Copinha, passam a compor o elenco do Grupo de Transição, em preparação para o início da disputa do Campeonato Gaúcho. O Tricolor estreia na Arena, no dia 26, diante do Caxias, às 19h.

