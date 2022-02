Grêmio irá ao mercado somente para contratações pontuais, garante Abrahão

publicidade

Após a estreia dos titulares com vitória contra o São José, o vice-presidente de futebol do Grêmio, Denis Abrahão, garantiu que a direção está atenta ao mercado, mas só irá procurar reforços pontuais para o elenco neste começo de temporada 2022.

"O Grêmio recontratou o Ferreira, o Diego Souza e mais cinco jogadores. Fizemos sete contratações. Para nossa realidade, é muito. Nosso grupo está fechado. Não estamos no mercado. Claro, estamos sempre olhando, se surgir oportunidade, vamos dar o bote", afirmou.

De acordo com o cartola, as saídas de atletas, neste momento, também não devem acontecer. Ele projeta que somente jogadores fora dos planos deixarão o clube. "Saídas de jogadores do principal, da transição, promovidos, não. Quem não está nos nossos planos, negociaremos. Não é o caso do Rodrigues, por exemplo", disse.

Desde o rebaixamento, o Tricolor vive uma reformulação em seu elenco. Ao todo, foram 13 atletas até então. Os zagueiros Paulo Miranda e Ruan, os laterais Rafinha, Cortez e Vanderson, os meias Jean Pyerre, Douglas Costa, Darlan, Alisson e Everton, e os atacantes Luiz Fernando, Leo Pereira e Borja.

No lado dos reforços, sete jogadores chegaram para somar o time de Vagner Mancini: os laterais Orejuela e Nicolas, o zagueiro Bruno Alves, o meia Benítez e o atacante Janderson.

Veja Também