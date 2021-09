Grêmio irá incluir Felipão, Osvaldo e Gallatto na Calçada da Fama na comemoração dos 118 anos

publicidade

O Grêmio divulgou, nesta quinta-feira, a programação para o aniversário de 118 anos do clube. Entre elas, a inclusão do técnico Felipão, do goleiro Galatto e do atacante Osvaldo na Calçada da Fama.

Atualmente com a missão de tirar o Grêmio da zona de rebaixamento do Brasileirão, Felipão comandou a equipe nos grandes títulos da década de 1990. Entre eles, a Copa do Brasil de 1994, a Libertadores de 1995 e o Brasileirão de 1996.

Já o goleiro Galatto esteve em campo em um dos jogos mais emblemáticos do Grêmio. Defendeu o pênalti de Kuki na Batalha dos Aflitos, diante do Náutico, na Série B de 2005.

O atacante Osvaldo defendeu o clube na década de 80. Ele é o autor de um dos gols na vitória por 2 a 1 sobre o Peñarol, na final da Libertadores de 1983.

O quarto homenageado é o ex-presidente Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacalo. Os nomes foram escolhidos pelo Conselho Deliberativo.

A solenidade acontece na segunda-feira, 13, a partir das 19h. O evento será transmitido pelos canais do Grêmio nas redes sociais.

No dia 22, acontece a tradicional homenagem ao Campeonato Farroupilha de 1935. O clube lançará, nas redes sociais, um vídeo sobre a conquista, prevista para ser celebrada até 2035.

Antes, o Grêmio tem compromisso dentro de campo, diante do Ceará, no domingo, às 11h. A partida, válida pela 20ª rodada, acontece na Arena.

Veja Também