Grêmio: Kannemann inicia transição física, mas sem prazo para treinos com bola

publicidade

O zagueiro Walter Kannemann segue sem prazo de retorno para o time do Grêmio. O jogador começou a transição física nesta segunda-feira, no CT Luiz Carvalho, após dois meses e meio no Departamento Médico. No entanto, não há previsão para início dos trabalhos com bola.

Kannemann começou a transição física nesta segunda-feira após dois meses e meio apenas no DM. Ainda sem prazo para iniciar os trabalhos com bola. @GremioCP pic.twitter.com/bR776XUOve — Mauri Dorneles (@mauridorneless) September 12, 2022

Ainda na metade de agosto, ele passou por exames, e a decisão foi pela manutenção do jogador na fisioterapia. Na ocasião, ele ainda seguia com resquícios da segunda lesão muscular na panturrilha esquerda.

Kannemann sentiu a lesão em 18 de junho, em um treino para atletas não-relacionados da partida contra o Sampaio Corrêa. Quando estava na fase final da recuperação, em julho, ele sofreu um acidente doméstico e agravou o problema na panturrilha esquerda. Na ocasião, a previsão de retorno aos gramados passou para agosto.

Kannemann vem sofrendo desde o fim do ano passado com lesões. Após o rebaixamento para a Série B, passou por uma cirurgia no quadril. Voltou apenas em abril e, desde então, fez apenas 4 partidas com a camisa do Tricolor, sendo 3 pela Série B e 1 com o time de transição, na Recopa Gaúcha.

Atacantes correm no gramado

Outros dois jogadores machucados também fizeram atividades no gramado do CT Luiz Carvalho. Os atacantes Jhonata Robert e Ferreira correram no gramado, dando sequência às recuperações.

Os jogadores que atuaram menos de 60 minutos na vitória por 2 a 1 sobre o Vasco fizeram treino coletivo contra o time de transição, na atividade que abriu a preparação para o duelo da sexta-feira. Entre os que atuaram, o goleiro Adriel, os volantes Thiago Santos e Lucas Silva, e o atacante Elkeson.

Time do coletivo: Adriel; Rodrigo, Gustavo Martins, Natã e Thiago Rosa; Thiago Santos, Lucas Silva e Lucas Leiva; Pedro Lucas, Gabriel Silva e Elkeson.@GuaibaEsporte pic.twitter.com/adf0glGtM8 — Rafael Pfeiffer (@rafapfeiffer) September 12, 2022

O Grêmio entra em campo na sexta-feira, quando enfrenta o Novorizontino, às 21h30min. A partida, válida pela 30ª rodada da Série B, acontece no estádio Jorge Ismael De Biasi, em Novo Horizonte, interior de São Paulo.