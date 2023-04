Grêmio lança nova camisa para a temporada 2023

publicidade

Grêmio e Umbro lançaram, nesta quarta-feira, a nova camisa principal para a temporada 2023. Segundo o Tricolor, o novo uniforme homenageia uma trajetória de lutas, conquistas e glórias do clube, que completa 120 anos de história. O craque uruguaio Luis Suárez, o lateral Reinaldo, o meia Vina, a zagueira Pati Maldaner e a atacante Caty estrelam a campanha desenvolvida pela marca inglesa junto ao Imortal.

A nova camisa tem as tradicionais cores azul, preto e branco. Com o gola redonda, a peça conta com faixas verticais que avançam até as mangas.Na parte interna da gola, há uma estiqueta especial com a frase escrita por Lupicínio Rodrigues, autor do hino oficial do Grêmio: "120 anos de glória tens Imortal Tricolor. Os feitos da tua história conta o Rio Grande com amor".

Para completar o uniforme, a Umbro Brasil apresentou calções preto com detalhes em azul e meiões branco com a logo da marca inglesa também em azul. Há também as opções de calções brancos e meiões pretos, que podem ser utilizados dependendo da equipe adversária.

A pré-venda da nova camisa oficial 1 do Grêmio já iniciou na loja virtual (gremiomania.com.br). A venda física inicia na GrêmioMania Megastore nesta quinta-feira, 13, a partir das 9h. Estarão disponíveis versões masculina atleta (R$ 399,90), masculina classic (R$ 349,40), manga longa (R$ 359,90), feminina (R$ 299,90), juvenil/infanil (R$ 279,90). Os sócios em dia, que adquirirem a nova camisa tricolor até o dia 30 de abril, serão presenteados com um boné exclusivo. Válido enquanto durarem os estoques.

