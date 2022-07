Grêmio libera goleiro Phelipe Megiolaro para o futebol português

publicidade

A janela de transferências do Grêmio teve mais saídas para o exterior. Além de Rildo, negociado com o futebol português, o clube liberou o goleiro Phelipe Megiolaro para assinar com o Estoril, de Portugal, por três anos. Revelado também no clube, ele foi uma das promessas da posição, sendo convocado para a base da Seleção.

Em 2020, foi emprestado ao Dallas FC, dos EUA, e acabou retornando após os americanos não exercerem o direito de compra. Atualmente treinava com o grupo de Transição.

Antes que a bola rolasse na terça-feira em Brusque, o Grêmio oficializou a ida do jovem atacante Rildo, que estava emprestado ao Bahia, ao Santa Clara, de Portugal. Neste ano, o jogador chegou a atuar em 12 partidas com a camisa tricolor, mas acabou não ganhando sequência e então foi emprestado ao Bahia.

A direção gremista se diz satisfeita com a venda. “Foi bom negócio. Bom pro Rildo, bom pro Grêmio. Vai jogar no exterior. É um momento legal pra ele. É um menino do bem”, destacou Dênis Abrahão.

Veja Também