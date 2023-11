Grêmio mira contratação do atacante Bruno Rodrigues para 2024

publicidade

O Grêmio começou a vasculhar o mercado em busca de possíveis reforços para a próxima temporada. O nome da vez é o de Bruno Rodrigues, de 26 anos, do Cruzeiro. O jogador pertence ao Tombense, de Minas Gerais, e está emprestado à Raposa até o final deste ano.

Bruno Rodrigues é o principal destaque do Cruzeiro na temporada. Em 42 jogos disputados, o camisa 9 marcou 11 gols e distribuiu seis assistências. Na última rodada do Brasileirão, o atacante foi o responsável pelo gol do Cruzeiro na derrota para o Inter por 2 a 1.

Com a iminente saída de Suárez para os Estados Unidos, os dirigentes se movimentam para que o setor ofensivo seja reforçado para a próxima temporada. Na Arena não há dúvidas da impossibilidade de buscar um nome à altura do uruguaio, mas a ideia é trazer jogadores com estofo para a titularidade e também para que aumentem o leque de opções para o treinador.

Veja Também