Grêmio monitora a situação de Funes Mori

publicidade

Sem Luis Suárez para 2024, o Grêmio já iniciou o mapeamento no mercado em busca de um camisa 9 para a Libertadores do próximo ano. Um dos jogadores analisados é de Rogelio Funes Mori, de 32 anos, do Monterrey, do México. A procura do Tricolor é confirmada pelo empresário Jailton Oliveira, representante do clube mexicano no Brasil. Funes Mori tem contrato com o Monterrey até metade de 2024 e poderia assinar um pré-contrato a partir de janeiro. O centroavante é monitorado há alguns meses e, agora, voltou à pauta com o término do Campeonato Brasileiro. A direção gremista discute um modelo de negócio para poder avançar e apresentar uma proposta oficial.

Nascido na Argentina, Funes Mori é naturalizado mexicano. Revelado pelo River Plate, da Argentina, o atacante esteve no Benfica, de Portugal, e no Eskisehirspor, da Turquia, antes de desembarcar no Monterrey. No clube mexicano desde julho de 2015, 'El Mellizo', como foi apelidado, soma 159 gols em 328 partidas. Na atual temporada, ele disputou 17 jogos, com sete bolas na rede e duas assistências.

O outro nome no radar para o ataque é de Lautaro Díaz, de 25 anos, do Independiente del Valle, do Equador. O argentino foi procurado pelos gaúchos, que buscaram entender as condições para um possível negócio. A exemplo de Funes Mori, nenhuma oferta foi apresentada.

Garantido no principal torneio sul-americano de 2024, o Grêmio trabalha para fazer um time ainda mais competitivo. Por isso, nas últimas semanas, o Conselho de Administração do clube aprovou o aumento da folha salarial em cerca de R$ 4 milhões para a próxima temporada. Além da busca por um camisa 9, o Tricolor também quer reforços para as outras posições da equipe, inclusive um goleiro.

Veja Também

Geromel

Com contrato se encerrando no dia 31 de dezembro, o zagueiro, de 38 anos, deverá resolver o seu futuro nas próximas semanas. Geromel vai se reunir com a direção gremista para tratar de uma possível renovação do vínculo para 2024. Para seguir em Porto Alegre, o camisa 3ecapitão precisará reduzir o salário que recebe atualmente. Em 2023, o jogador conviveu com lesões no joelho esquerdo e muscular na coxa esquerda. Por conta disso, ele entrou em campo apenas sete vezes.