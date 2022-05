Grêmio monitora situação de Lucas Leiva

publicidade

Revelado pelo Grêmio e atualmente na Lazio, da Itália, Lucas Leiva está no radar do Tricolor. O contrato do jogador com os italianos se encerra em junho, e a situação é monitorada pela direção, que deseja o retorno.

Recentemente, o volante declarou que, após o término do campeonato italiano, retornaria ao Brasil, e então avaliaria as opções que pudessem surgir. Falando sobre sua identificação com o clube, Lucas falou sobre um possível retorno, caso fosse também a vontade do Grêmio.

Ciente das declarações, a direção gremista admite que está a par da situação do volante. As questões contratuaisede valores, porém, são os maiores empecilhos no momento. O valor de mercado do jogador é considerado alto para os atuais moldes de investimento e situação financeira do Grêmio.

Veja Também