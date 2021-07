Grêmio negocia salários para anunciar Borja

publicidade

O Grêmio está próximo de anunciar o atacante Borja. Segundo informações do repórter Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba, o Tricolor busca um acerto salarial com o colombiano de 28 anos para concretizar a negociação.

De acordo com Pfeiffer, o Grêmio pagará para o Palmeiras US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,2 milhões) pelo empréstimo do atacante até o final de 2022. Como Borja tem contrato até o final do prazo no Grêmio, o clube paulista irá prorrogar o vínculo do colombiano até o final de 2023.

Borja está sendo contratado pelo Grêmio por empréstimo até o final de 2022. Entre Grêmio e Palmeiras já está tudo fechado. Grêmio agora apenas acerta os salários com o jogador.@FutebolGuaiba — Rafael Pfeiffer (@rafapfeiffer) July 31, 2021

O centroavante atou nos últimos 18 meses, também emprestado, ao Junior Barranquilla, da Colômbia. No clube, voltou a ter bom desempenho e marcou 35 gols em 59 disputados. Na temporada 2020, foram 37 jogos e 21 gols. Na atual, foram 22 jogos e 14 gols marcados.

Borja atuou com Felipão no Palmeiras em 2018, ano que conquistaram o Campeonato Brasileiro, e em 2019. Com a saída do técnico perdeu espaço e acabou emprestado.