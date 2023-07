Grêmio oficializa a contratação de Luan

publicidade

O Grêmio oficializou na tarde deste domingo a contratação de Luan. O jogador passou nos exames médicos e assinou contrato até o final da atual temporada. Após rescindir seu vínculo com o Corinthians, Luan assinou acordo com base em desempenho e bônus por metas. Luan será apresentado na próxima terça-feira, após o treino, no CT Presidente Luiz Carvalho.

Ainda na semana passada, o técnico Renato Portaluppi falou sobre a contratação de Luan. "O Luan é bom garoto. Nosso camisa 7 vai chegar. Peço que a torcida tenha paciência com ele. É um jogador que está no fundo do poço. Ele sabe da oportunidade que está tendo. O retorno dele já significa essa virada de chave", explicou.

Luan iniciou na base gremista em 2013, antes de ser absorvido pela equipe profissional, onde permaneceu até 2019. Em sua trajetória no Tricolor, fez parte das campanhas vitoriosas do Pentacampeonato da Copa do Brasil 2016, do Tri da Libertadores em 2017, quando foi eleito Rei da América, do Bi da Recopa Sulamericana em 2018, entre outras conquistas. Foram ao todo 293 jogos com 77 gols marcados.

Veja Também

Ficha técnica

Nome completo: Luan Guilherme Jesus

Nascimento: 27/03/1993 (30 anos)

Naturalidade: São José do Rio Preto/SP

Clubes: Grêmio (2013 - 2019), Corinthians (2020 - 2023) e Grêmio.

Títulos: Copa do Brasil (2016), Copa Libertadores (2017), Recopa Sul-Americana (2018), Bicampeonato Gaúcho (2018 - 2019) e Recopa Gaúcha (2019).