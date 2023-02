Grêmio oficializa empréstimo de Guilherme ao Fortaleza

publicidade

O Grêmio oficializou na manhã desta quinta-feira o empréstimo de Guilherme ao Fortaleza. De acordo com informações do Tricolor, o contrato firmado vai até dezembro deste ano. Ao final do período, o Leão do Pici terá opção de compra dos direitos econômicos do atleta.

Revelado pelo próprio Grêmio em 2014, ele estava em sua terceira passagem pelo clube. Em 2016, foi emprestado ao São José, de Porto Alegre, e depois retornou ao Tricolor onde disputou 19 jogos, mas não balançou as redes. Depois da passagem pela Arena, o atacante passou pelo Botafogo e Sport, onde foi o artilheiro da Série B 2019, com 17 gols em 35 partidas.

Nos últimos três anos, o atleta atuou fora do país: defendeu o Al-Faisaly, da Arábia Saudita, e o Al Dhafra, dos Emirados Árabes. No ano passado, em sua volta ao Grêmio para jogar a série B, Guilherme atuou por 18 vezes, marcou um gol e deu uma assistência. Este ano, esteve em campo na Recopa Gaúcha e no Campeonato Gaúcho, mas não marcou gols.

