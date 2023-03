Grêmio: Pepê e Fábio só devem retornar no Brasileirão

publicidade

*Com informações do repórter Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba

Com lesões musculares confirmadas pelo Grêmio, o lateral Fábio e o meia Pepê devem desfalcar o Tricolor até o começo do Brasileirão no dia 16 de abril.

O departamento médico gremista não divulgou projeções e disse que eles seriam avaliados diariamente. No entanto, conforme apurado pelo repórter da Rádio Guaíba, Rafael Pfeiffer, a dupla não tem condições de atuar no sábado contra o Ypiranga, e, em caso de classificação, dificilmente estaria disponível na decisão do Gauchão.

O meia argentino Cristaldo é outra baixa. Entretanto, os médicos gremistas trabalham para que o camisa 19 possa atuar alguns minutos contra o Canarinho.

Além do trio, Carballo e Villasanti são ausências confirmadas. A dupla foi convocada e atuará na Data Fifa. Desfalcada, a equipe de Renato Portaluppi precisa vencer por 2 gols de diferença o Ypiranga para não depender das penalidades.

