Grêmio: Pepê pode ser novidade para duelo com Atlético-MG

O volante Pepê pode ser novidade do Grêmio no retorno da Data Fifa. O jogador, que sofreu de lesão muscular no dia 3 de novembro, na vitória contra o Coritiba, está trabalhando durante o período de pausa de jogos para estar apto a enfrentar o Atlético-MG, no domingo, dia 26.

O camisa 23 sofreu com problemas físicos ao longo de toda temporada e ainda não conseguiu ter uma sequência pelo Tricolor. Conforme a Rádio Guaíba, o zagueiro Rodrigo Ely também pode estar na delegação.

O defensor se lesionou em setembro e vem de longa parada. Ele sofreu uma lesão grau 2 no posterior da coxa. Pepê e Ely estão no grupo de atletas que permaneceu no CT durante os dias de folga para avançar nos tratamentos.

