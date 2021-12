Grêmio planeja iniciar o Gauchão com o grupo de transição

publicidade

Ainda buscando novos reforços para a temporada de 2022, o Grêmio já estabeleceu os planos para os primeiros meses. Segundo o repórter da Rádio Guaíba Rafael Pfeifer, a ideia dos dirigentes é que o clube inicie o Gauchão do próximo ano com o grupo de transição. A intenção é fazer com que Vagner Mancini e o plantel profissional façam a pré-temporada completa.

Ainda sem data definida, o primeiro compromisso gremista do ano será diante do Caxias, na Arena. Até lá, o Grêmio espera ter um grupo renovado, definindo saídas e permanências, além de novas contratações.

O Grêmio quer nas próximas semanas reforçar o setor ofensivo. Janderson está bem próximo de ser anunciado, mas o Tricolor deverá intensificar a busca por um novo centroavante. O clube não manifestou interesse na continuidade de Diego Souza e não exerceu seu direito de compra do passe de Borja, que acertou a sua ida para o Junior de Barranquilla, da Colômbia.

