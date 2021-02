Grêmio pode igualar recorde de empates em uma temporada do Brasileirão

publicidade

O Grêmio está perto de uma marca incômoda no Campeonato Brasileiro. Com a campanha minada por uma série de empates, o time pode igualar o recorde histórico do Brasileirão: cinco equipes anotaram 17 jogos nesta estatística, um a mais que o Tricolor possui na atual temporada, faltando cinco rodadas para o fim da competição.

Em 2010, Flamengo, Ceará e Botafogo atingiram a marca em uma mesma edição. No ano seguinte, o Palmeiras repetiu os 17 empates. Já em 2013, foi a vez do Corinthians.

Na atual edição do Brasileirão, o Grêmio soma 16 empates. No entanto, ainda terá cinco jogos pela frente. Enfrenta o Santos em casa, o Botafogo no Engenhão, o São Paulo e o Athletico-PR na Arena e o Bragantino fora de casa.

É o time que menos perdeu na competição, com apenas cinco derrotas. Mas é, de longe, a equipe que mais vezes terminou em igualdade no marcador: em segundo lugar, aparecem Atlético-GO, em 12°, e o lanterna Botafogo, com 12 empates cada um.

A equipe de Renato soma, ainda, seis jogos seguidos sem vitória na atual edição. É um recorde negativo da equipe na temporada. Em duas oportunidades, ainda no primeiro turno, o time ficou quatro partidas sem somar três pontos.

A tentativa de quebrar a sequência negativa acontece diante do Santos, nesta quarta-feira, às 16h. A partida, válida pela 34ª rodada do Brasileirão, acontece na Arena.