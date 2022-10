Grêmio pode pegar o Náutico já rebaixado

publicidade

O Grêmio só encara o Náutico no domingo, mas nesta sexta já pode ficar de olho na rodada da Série B. O Tricolor poderá encarar o time pernambucano já rebaixado, uma vez que ele depende do jogo entre Chapecoense e Tombense. O Timbu respira por aparelhos e precisa de uma derrota dos catarinenses para evitar um descenso antecipado.

Atualmente na 16ª colocação com 39 pontos, a Chape recebe o Tombense a partir das 19h15min, em Chapecó. Caso vença, o time catarinense chegaria aos 42 pontos e não poderia mais ser alcançado por Brusque e Náutico, que estariam rebaixados mesmo sem entrar em campo. Caso o Índio Condá não perca, só o Náutico cai.

O técnico Renato Portaluppi chegou a comentar a situação do Náutico e disse que o Grêmio precisa fazer valer o seu jogo para ficar com o resultado. "É o Náutico no caminho do Grêmio. Eles estão em uma situação ruim, mas nós temos de pensar em fazer o melhor para a gente", disse.

No outro jogo da noite, às 21h30min, em Maceió, o Operário-PR precisa obrigatoriamente derrotar o CRB para seguir com chances de se salvar. Se um time de Recife está perto do rebaixamento, outro pode estar mais longe do acesso. O STJD decretou nessa quinta-feira a interdição da Ilha do Retiro e a perda de mandos de campo do Leão até o dia do julgamento, quando a pena concreta será definida.

O jogo contra o Operário, pela penúltima rodada, está marcado para a próxima sexta-feira (dia 28), ainda sem local definido. Independentemente do estádio, o Sport não terá a torcida a seu favor. Nesta atual rodada, o Leão jogará fora, contra o Londrina, amanhã.

