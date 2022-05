Grêmio pode ter novas mudanças no esquema

publicidade

Pela segunda vez desde sua chegada, em fevereiro, o técnico Roger Machado pode ajustar uma nova formação na equipe do Grêmio. A primeira delas, responsável pelo pentacampeonato gaúcho, com os “três volantes” e Elias pelo lado, até engrenou na largada da Série B com o acréscimo de Biel, mas há semanas já se mostra insuficiente. A outra, o possível novo 3-5-2, pode se concretizar neste domingo, contra o Vila Nova, pela 9ª rodada, às 16h, no Serra Dourada.

O novo esquema foi adotado em fase experimental contra o Glória, na final da Recopa Gaúcha. Mesmo que o adversário fosse de um nível técnico inferior ao Tricolor, que entrou em campo com um time reserva, a tática agradou com um resultado convincente: 5 a 0. O desempenho levou Roger a esboçar uma equipe com o 3-5-2 na reapresentação. Entre as possibilidades de escalação contra os goianos, a linha defensiva pode ter Geromel, Bruno Alves e Kannemann. Contudo, nos treinamentos realizados ontem, o argentino foi desfalque em razão de uma virose com indisposição estomacal, mas, a princípio, não preocupa para a partida.

O segundo terço de campo, no entanto, é de dúvidas. Isto porque os alas seriam os laterais, e o lado direito da posição ainda é incerto – independentemente da formação adotada. O retorno de Edílson era previsto para o final de semana, mas segue tratado com cautela. Nessa quinta-feira, o jogador deixou o treino mais cedo. Contudo, já era estava previsto que o atleta participasse apenas metade do tempo da atividade, pois ainda está em transição com a preparação física.

A viagem de Edílson para Goiânia ainda não está garantida, e o jogador passará por uma reavaliação hoje, na última atividade antes do embarque, no sábado. Caso não atue, Sarará é uma das opções de Roger Machado para enfrentar o Vila Nova. O restante da linha de cinco do meio para a frente seria composto por Villasanti, Biel e Bitello, com Lucas Silva perdendo o lugar. No ataque, novamente Diego Souza e Elkeson seriam parceiros de ataque.