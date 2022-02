Grêmio prepara Benítez para começar partida contra o Aimoré

publicidade

O Grêmio terá uma equipe alternativa para enfrentar o Aimoré, no Cristo Rei, às 20h30min, pela 5ª rodada do Gauchão 2022. Entre as novidades, está o meia argentino Martin Benítez. Após atuar por boa parte na vitória contra o Guarany de Bagé, o camisa 8 começará uma partida pela primeira vez desde que chegou em Porto Alegre.

Na tarde desta terça-feira, o técnico Vagner Mancini comandou atividade no CT Presidente Luiz Carvalho e projetou a equipe titular. Treinador trabalhou a parte tática, jogadas de bolas paradas ofensiva e defensivamente foram a tônica da movimentação. Por fim, encerrou com o tradicional e descontraído recreativo.

Com os titulares ganhando um descanso, Mancini prepara um time com mudanças. Os volantes Fernando Henrique e Villasanti iniciam. No gol, o jovem Brenno ganhará sua primeira oportunidade na temporada. Na defesa e nas laterais, a tendência é que Nicolas, Gustavo Marins, Rodrigues e Lucas Kawan formem o sistema defensivo.

Para o ataque, além de Benítez, Diego Churin, Rildo e Gabriel Silva podem formar a linha de frente. Os garotos Pedro Lucas e Elias, recuperados da Covid-19, ficaram fora dos relacionados. Líder do Gauchão, o Grêmio busca a terceira vitória seguida e se afastar ainda mais do segundo colocado, Ypiranga, com nove pontos.

