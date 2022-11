Grêmio: prioridade de Guerra é renovar com Renato

publicidade

Após as comemorações, Alberto Guerra prepara-se para assumir o Grêmio, de fato, nesta quarta-feira. Mas os compromissos com o clube já estão em andamento. Ontem, o novo presidente já começou as reuniões com o Conselho de Administração. Guerra encontrou-se com seus vices para definir as primeiras prioridades gremistas. Entre os pontos mais urgentes, está a renovação de Renato Portaluppi. O vínculo atual do ídolo encerra-se no final do ano.

A permanência passava pelas eleições, e agora por negociações, entre elas, uma valorização salarial. Ao longo do pleito eleitoral, Guerra garantiu que buscaria a manutenção do ídolo gremista, afirmando, em mais de uma oportunidade, que não trabalha com outra opção. O desejo é finalizar a negociação até o final de semana, no Rio de Janeiro, onde mora o treinador.

Outro ponto importante da reestruturação prometida por Guerra no departamento de futebol é um novo CEO. Carlos Amodeo, responsável até então, deixa o clube junto da gestão Romildo Bolzan, ainda que fizesse parte do núcleo “profissionalizado” do Grêmio, sem um posto político. O preferido para a vaga é Cristiano Koehler, que atualmente trabalha no Palmeiras. A intenção é concluir a proposta nareunião com seus pares e enviar ao clube paulista.

Para o cargo de executivo, Guerra admitiu novamente em sua eleição o desejo de contar com Rodrigo Caetano, do Atlético Mineiro. Em entrevistas recentes, Caetano descartou deixar o Galo. O executivo deve conceder nova entrevista coletiva amanhã, no Atlético-MG. Apesar disso, Guerra deve insistir no nome e deseja retomar os diálogos. No último sábado, o novo Conselho de Administração também confirmou que os meiocampistas Franco Cristaldo e Carballo são contratações encaminhadas. Guerra trabalha com reforços no meio e na lateral.

