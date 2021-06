Grêmio recebe o Athletico-PR em busca da primeira vitória no Brasileirão

publicidade

Brigar pelo título do Campeonato Brasileiro é algo elencado como prioridade para o Grêmio na atual temporada. E uma das características das equipes que chegam às últimas rodadas entre os postulantes é perder o mínimo de pontos possíveis em casa. O Tricolor perdeu na estreia para o Ceará, em Fortaleza. Por isso uma vitória sobre o Athletico Paranaense neste domingo, às 16h, na Arena, pela terceira rodada, é fundamental para não comprometer a arrancada – a partida contra o Flamengo, pela segunda rodada, foi adiada.

GRÊMIO X ATHLETICO-PR: ACOMPANHE MINUTO A MINUTO

Tiago Nunes recebeu críticas pelo desempenho do time no empate com o Brasiliense no meio de semana, principalmente pela escalação de meio-campo com Thiago Santos e Lucas Silva juntos. Haverá mudanças neste domingo. Matheus Henrique, que estava defendendo a Seleção Brasileira olímpica, retorna ao setor. A dúvida fica entre Maicon e Jean Pyerre.

Na quinta-feira, diante do Brasiliense, Jean teve mais uma atuação apagada. “Ele ficou muito prejudicado em função do gramado ruim, o jogo dele não fluiu. Mas ele competiu, se esforçou, tentou fazer o melhor. Existe uma expectativa muito alta, temos que ter pés no chão. Na minha avaliação, o Jean está se portando bem”, avaliou Tiago Nunes. O goleiro Brenno, que também estava com a Seleção olímpica, é outro reforço.

A principal novidade para o jogo deste domingo é a possível reestreia do atacante Douglas Costa. O jogador vem desenvolvendo um trabalho especial para estar na plenitude física o quanto antes e existe a possibilidade de ele ficar no banco de reservas, entrando no decorrer da partida. Quando estiver apto a começar os jogos, deverá ocupar a faixa direita do campo. O setor, atualmente, não tem um titular absoluto. Léo Pereira, Gui Azevedo e Luiz Fernando estão se revezando na função. Jhonata Robert também é cotado para jogar por ali neste domingo.

Campeonato Brasileiro - 3ª rodada

Grêmio

Brenno; Rafinha (Vanderson), Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Matheus Henrique, Jean Pyerre (Maicon), Jhonata Robert (Gui Azevedo) e Ferreira; Diego Souza. Técnico: Tiago Nunes

Athletico-PR

Santos; Marcinho, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Nicolas; Alvarado, Léo Cittadini, Nikão, Jadson e Carlos Eduardo; Renato Kayzer. Técnico: Antonio Oliveira

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data e hora: 13/06, às 16h