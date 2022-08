Grêmio recebe o Cruzeiro para tentar encurtar distância do líder da Série B

publicidade

O Grêmio recebe o Cruzeiro neste domingo para um dos jogos mais esperados da Série B. A partida, na Arena, às 16h, tem um caráter especial para o Tricolor, que tenta encurtar a diferença para o atual líder e pode, também, começar a encaminhar de vez o acesso à elite.

Isso porque, atualmente, a vantagem do Cruzeiro sobre o Grêmio é de 10 pontos. Uma vitória reduziria para 7, e manteria o Grêmio na briga pelo título, ainda que a distância seja grande e de que o discurso seja de cautela para essa perseguição.

Já a vantagem para o primeiro fora do G-4 pode aumentar. Como os times abaixo da 5ª posição já jogaram, a pontuação máxima será de 36. Em caso de vitória, o Grêmio vai a 46 e abre 10 pontos de vantagem na briga pelo acesso.

Na sexta-feira, Roger Machado tinha pelo menos duas dúvidas na escalação. A tendência é que na lateral-direita, Edilson seja o titular no lugar do contestado Rodrigo Ferreira. No ataque, Ferreira pode começar a partida, voltando de lesão. Assim, Guilherme iria para o banco de reservas.

As atividades, no entanto, foram fechadas. No sábado, o treinador repetiu o procedimento e voltou a fechar o acesso para a imprensa. Nem o aquecimento foi liberado para imagens.

Já o Cruzeiro pode repetir o time pelo quarto jogo seguido. No entanto, o técnico Pezzolano também pode fazer alterações já que, no jogo contra a Chapecoense, promoveu a estreia de Wesley Gasolina. Ele pode ser titular pela primeira vez justamente contra o Grêmio.

A expectativa é de casa cheia na Arena. Todos os ingressos disponibilizados foram vendidos, e a projeção da direção do Grêmio é de 50 mil pessoas para o confronto.

Série B - 25ª rodada

Grêmio

Brenno; Edilson (Rodrigo Ferreira), Natã, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Lucas Leiva e Campaz; Biel, Ferreira (Guilherme) e Diego Souza. Técnico: Roger Machado

Cruzeiro

Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Filipe Machado (Willian Oliveira), Neto Moura, Wesley Gasolina, Bidu e Chay (Daniel Junior); Bruno Rodrigues e Luvannor. Técnico: Paulo Pezzolano

Arbitragem: Bráulio da Silva Machado (SC)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data e hora: 21/08, às 16h