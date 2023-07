Grêmio recebe sondagem do Celtic por Ferreira

publicidade

O Grêmio recebeu uma sondagem do Celtic pela contratação do meia Ferreira. A informação é do repórter da Rádio Guaíba, Rafael Pfeiffer.

O clube escocês sinaliza com oferta na casa das 6 milhões de Libras, cotadas atualmente em R$ 37 milhões.

O Tricolor confirma a aproximação, mas nega a existência de uma proposta. Recuperado de lesão, Ferreira retomou a minutagem no time do técnico Renato Portaluppi.

