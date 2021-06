Grêmio recebe sondagens da Europa por Ferreira, Vanderson e Ricardinho

publicidade

O Grêmio tem três jogadores no radar de clubes europeus para a próxima janela de transferências. De acordo o repórter Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba, os atacantes Ferreira e Ricardinho e o lateral-direito Vanderson estão na mira de Borrusia Dortmund, Inter de Milão e Arsenal, respectivamente.

Pelo menos três jogadores do Grêmio estão nas listas de interesse do futebol europeu: Arsenal, Borussia Dortmund e Inter de Milão observam Vanderson, Ferreira e Ricardinho, respectivamente. Importante frisar: Não houve nada de proposta.@FutebolGuaiba — Rafael Pfeiffer (@rafapfeiffer) June 14, 2021

Segundo a Rádio Guaíba, a direção gremista garante que não existe negociação nos casos de Vanderson e Ricardinho. Ainda que não sejam titulares, ambos vêm recebendo oportunidades e se destacando na temporada.

Sobre Vanderson e Ricardinho, direção do Grêmio afirma que não tem interesse em nenhuma negociação. Sobre Ferreira, segue a mesma situação das conversas para renovação do contrato. Dirigentes dizem que não houve nada de evolução até agora.@FutebolGuaiba — Rafael Pfeiffer (@rafapfeiffer) June 14, 2021

No caso de Ferreira, principal artilheiro do time junto do centroavante Diego Souza, o Tricolor segue em tratativas para renovar seu contrato. No entanto, até o momento, os dirigentes afirmam que a situação não evoluiu.

