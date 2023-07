Grêmio regulariza situação do zagueiro Bruno Alves

publicidade

Após ficar de fora da partida contra o Bahia, neste final de semana, válida pelo Brasileirão, o zagueiro Bruno Alves volta a ser opção no Grêmio. Isso porque o atleta teve seu nome novamente publicado no BID, após assinar novo contrato com o Tricolor.

O empréstimo do jogador havia acabado no último dia 30, assim como o seu vínculo com o São Paulo, clube de origem. Por isso, ele esteve ausente na partida deste sábado. O novo contrato vale até o fim desta temporada.

Alves foi anunciado pelo Grêmio em dezembro de 2021 como reforço para jogar a série B. Com a lesão de Kannemman, ele foi companheiro de Geromel na campanha do retorno à Série A. Desde que chegou, o jogador fez 77 partidas e assinalou 7 gols para o Tricolor.

