Grêmio: Renato antecipa volta e media reunião entre direção e Kannemann

publicidade

O técnico Renato Portaluppi é a esperança de Grêmio e Kannemann na busca por um denominador comum na renovação de contrato do defensor multicampeão na Arena.

Conforme o repórter da Rádio Guaíba, Marcelo Salzano, o comandante antecipou sua volta para Porto Alegre e chegou nesta segunda-feira na Capital. A previsão inicial era quinta-feira. Seu primeiro compromisso foi um encontro com dirigentes gremistas e representantes do atleta para discutir a ampliação do vínculo com o argentino.

🇪🇪 DIA "D" PARA KANNEMANN!



🤝🏼 Grêmio, representante do atleta e Renato Portaluppi tem uma reunião hoje para definir o futuro do defensor.



🎤 @marcelosalzano

📸 Lucas Uebel /GRÊMIO FBPA pic.twitter.com/DU3vd47WET — Guaíba Esporte (@GuaibaEsporte) December 6, 2022

O contrato de Kannemann se encerra no final do ano. Conforme o Diário Olé, Racing e Boca Juniors têm interesse no atleta. A expectativa é que o tema seja encerrado nesta quarta-feira, seja com final positivo ou negativo.

O grupo de jogadores se reapresenta nesta quinta-feira para começar os treinamentos visando a próxima temporada.

Veja Também