Grêmio: Renato fala em "férias prolongadas", mas garante foco na reta final do Brasileirão

publicidade

Apesar da goleada de 3 a 0 sofrida para o Atlético-MG, nesse domingo, o Grêmio ainda segue com chances de conquistar o Brasileirão. A derrota dificultou um pouco a permanência no G4 e jogou o time para a quinta colocação, atrás do próprio Galo. O técnico Renato Portaluppi garantiu foco nos últimos três jogos do campeonato, mas comentou que ao final do ano estará de férias, "provavelmente prolongadas", o que coloca em dúvida a sua permanência na Arena em 2024.

"O nosso grupo é este aqui. Temos três jogos ainda e estamos focados neles. Aí, quando terminar a partida contra o Fluminense, vocês (jornalistas) poderão fazer todas as perguntas sobre quem fica e quem sai para a diretoria porque eu estarei de férias, provavelmente prolongadas. Reitero que a minha cabeça está voltada para esses últimos compromissos porque temos chances de conquistar o título. São rodadas em que tudo pode acontecer. Poderemos ficar no G4 ou, na pior das hipóteses, pegar um G6", disse em referência à classificação para a Libertadores do próximo ano.

Renato comentou que o Grêmio poderia ter ido melhor no confronto diante do Galo se tivesse mais calma e capricho nas finalizações. "Futebol é assim: ganha quem faz mais gols. O Atlético-MG teve as suas oportunidades e fez, e nós não fizemos. Se tivéssemos um pouco mais de tranquilidade e de capricho, poderíamos ter saído melhor no jogo, até porque não podemos desperdiçar tantas chances assim", disse.

O garoto Nathan Fernandes, mais uma vez aproveitado por Renato, deu vida ao time no segundo tempo. O técnico, no entanto, destacou que o jogador ainda precisa ser lapidado para se desenvolver mais dentro de campo. "Já fizemos exames nele para verificar a condição física. Ele tinha momentos em que estava em campo há 30 minutos, mas parecia que jogava duas horas. Ele tem uma saída boa, do um para um, que eu gosto, mas ainda precisa corrigir mais a participação dele na marcação. Ele está crescendo, mas isso vai acontecer aos poucos", explicou Renato.

Veja Também