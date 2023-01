Grêmio: Renato mescla peças e começa a definir time titular no encerramento da pré-temporada

publicidade

O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, começou a definir sua escalação titular do Grêmio na reta final da pré-temporada. Com as contratações, a torcida gremista vive a expectativa pelo novo time que entrará em campo diante do São Luiz, na terça-feira, pela final da Recopa Gaúcha.

Durante a pré-temporada, o Tricolor realizou dois jogos-treino com Concórdia e Novo Hamburgo. No mais recente, contra o Noia, a equipe venceu por 4 a 0 e utilizou duas escalações em cada um dos tempos. Ele vem mesclando peças e alternando as opções.

O primeiro time teve: Gabriel Grando, Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Bitello; Campaz, Ferreira e Suárez. O segundo elenco: Brenno, Thaciano, Natã, Bruno Uvini e Diogo Barbosa; Carballo, Lucas Silva e Cristaldo; Guilherme, Gustavinho e Diego Souza.

No treinamento desta sexta-feira, Renato não deu pistas de quem serão seus escolhidos. Ele ainda depende da regularização dos jogadores no Boletim Informativo Diário (BID) para definir os onze iniciais.

Os jogadores realizam um coletivo curto, com peças reduzidas. Eles foram divididos em quatro equipes para os enfrentamentos. Em dois espaços reduzidos, dois times se enfrentavam com o objetivo de trabalhar a bola com passes curtos até a conclusão para o gol.

