Grêmio: Renato Portaluppi tem permanência encaminhada para 2024

Um dos responsáveis pelo bom ano do Grêmio em 2023, o técnico Renato Portaluppi iniciou negociações para renovar contrato com o clube e permanecer para a próxima temporada. Ambas as partes têm interesse na extensão do vínculo, mas debatem alguns pontos, como uma valorização salarial para o profissional e o poder de investimento do Tricolor para 2024, já que estará de volta à Libertadores e terá um calendário de jogos maior. Essa situação deve avançar nos próximos dias.

Após a vitória sobre o Fluminense por 3 a 2, na última rodada do Brasileirão, Renato evitou falar do futuro. O comandante gremista se limitou a dizer que não tem nada definido: “Falei que minha preocupação era acabar bem o campeonato, entrar no G-4. Conseguimos o vice-campeonato, era o mais importante e melhor para o clube, até porque a torcida já estava machucada com a saída do Suárez. Procuramos deixar esse assunto de lado e só pensar no grupo e buscar essa vaga na Libertadores”. O treinador aproveitou para exaltar o vice-campeonato brasileiro. O Tricolor terminou a competição a dois pontos do campeão Palmeiras, mas, curiosamente, com uma vitória a mais que os paulistas: “Nossa campanha foi espetacular. Quando falei lá atrás que o ano do Grêmio era sensacional, muita gente achou que tinha exagerado. Continuo falando que foi excepcional, vindo de uma segunda divisão, com todos os problemas”.

Já o presidente Alberto Guerra projeta uma decisão rápida pela renovação com Renato Portaluppi. O mandatário tricolor espera concluir as negociações o quanto antes para poder iniciar o planejamento da próxima temporada: “Queremos tomar uma decisão rápida sobre essa renovação com o Renato. A gente espera resolver isso nos próximos dias para que possamos seguir com o trabalho”.

