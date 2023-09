Grêmio resiste a enorme pressão e vence o Palmeiras para voltar ao G4

publicidade

O Grêmio resistiu, sobreviveu a uma imensa pressão do Palmeiras e garantiu a festa na Arena, com vitória por 1 a 0 nesta quinta-feira. O Tricolor fez o gol cedo, em combinação de Suárez e João Pedro, e depois aguentou o ímpeto do Verdão para garantir os três pontos e quebrar um jejum que começou em 2015 contra o time paulista.

Com o resultado, volta ao G4 e ocupa o terceiro lugar no Brasileirão, com 43 pontos. O Palmeiras fica em segundo, com 44. São oito pontos para o líder Botafogo, que ainda joga na rodada. O próximo desafio será contra o Fortaleza, no Ceará dia 30.

Tricolor eficiente, mas pressionado

O primeiro tempo teve um Grêmio agudo e rápido no seu primeir terço, até fazer o gol. Depois, o controle foi todo do Palmeiras e o 1 a 0 se manteve por boas intervenções de Gabriel Grande e um pouco de falta de mira dos atacantes adversários.

Logo no primeiro minuto, Weverton teve que intervir. Nathan acionou Suarez, que fez a assistência, mas o goleirão tirou na pequena área a bola que ia para João Pedro Galvão. No lance seguinte, aos 4, Suárez tentou o voleio da meia lua, mas pegou embaixo da bola e isolou. A jogada começou em desvio na área de Rodrigo Ely.

Empurrado pela Arena, o Tricolor fez valer a pressão aos 8 minutos, em jogada comandada por Luís Suárez. João Pedro iniciou jogada na direita e tocou para o uruguaio. Suárez acompanhou a entrada do lateral e serviu com carinho na cara do gol. Num belo chute cruzado, João Pedro anotou o 1 a 0 para a festa tricolor.

A partir daí, a vida dos gremistas ficou complicada, com o Verdão imprimindo ritmo alucinante, enquanto os atletas tricolores sentiam o desgaste da sequência de jogos recente. Aos 13 Raphael Veiga disparou na esquerda, Endrick apareceu na opção, mas ele tentou o chute forte e mandou para fora. No contragolpe, o Grêmio reclamou de pênalti. JP Galvão ganhou na esquerda, cruzou na cabeça de Nathan. O meia enfiou a testa e carimbou a mão do zagueiro, mas a arbitragem determinou toque involuntário.

Vieram, então, duas intervenções importantes de Grando. Na primeira, aos 17, Endrick foi lançado em jogada ensaiada por Veiga. A zaga ficou, mas o goleirão ficou atento e bloqueou para escanteio, na antecipação. Veiga ainda tentaria de falta, aos 25. A bola passou venenosa ao lado do poste esquerdo. Quatro minutos depois, Grando foi milagroso. Endrick recebeu na área, ajeitou e a bola sobrou para Veiga. Ele chegou batendo de primeira, mas o goleiro tinha antecipado o movimento e fez o bloqueio quando o 1 a 1 parecia certo.

Aos 33, Ely sentiu o ritmo alucinante, tendo que cobrir as costas de Nathan, onde vinham a maioria das jogadas do Palmeiras. O zagueiro sentiu a coxa e teve de ser substituído por Bruno Uvini. A última grande chance palmeirense veio aos 39. Gabriel Menino correu pelo meio e acionou Endrick. Na tabela Menino ficou livre na área e tentou o chute no canto direito, mas botou para fora. O Tricolor emparelhou a posse no fim da etapa e conseguiu levar a igualdade para respirar no intervalo.

Resistência defensiva

Renato devolveu um Grêmio mais marcador no segundo tempo, com Galdino e Ferreira nos lugares de Cristaldo e Nathan. A iniciativa ainda era do Verdão, mas a pressão ficou menor, com chances para ambos os lados.

Logo aos 6 min, Arthur aparou de bico um cruzamento rasante na área do Grêmio. A bola desviou de leve em Bruno Uvini, evitando o gol. Aos 11, Grando tirou de soco a cobrança de escanteio, Menino aparou de primeira no rebote, mas mandou para fora.

A resposta gremista veio com Suárez aos 14. O uruguaio viu sobra de bola na área e tentou calibrar o voleio mais uma vez, após grande jogada de João Pedro. Saiu forte o chute do uruguaio, mas direto em Weverton. O Tricolor manteve a pressão e Galdino quase anotou aos 18. Ele recebeu na direita, calibrou para dentro e mandou a bola cruzada. Passou fazendo curva, caprichosamente ao lado do poste esquerdo

E foi o Grêmio que desperdiçou a chance do jogo aos 28. André, que entrou no lugar de JP Galvão, perdeu o lance que mataria a partida. Suárez recuperou no meio e serviu André com açúcar, na cara de Weverton. Ele chutou fraco e a bola desviou em escanteio.

Aos 37, foi a vez de Suárez perder. João Pedro ganhou e serviu; o uruguaio encheu o pé, mas mandou para longe. No contra-ataque, Villasanti fez falta tática e tomou o segundo amarelo. Expulsão que aumentou o drama da partida. Renato mandou Ronald no lugar de Suárez para recompor a defesa.

O gigante no final foi Gabriel Grando. Aos 41, Rony subiu na área e desviou de cabeça, o goleirão encaixou no meio. Aos 46, Breno saiu de dois gremistas, limpou na meia-lua e chutou. O goleirão salvou. A chance final veio aos 49, com falta de Ronald na meia-lua. Raphael Veiga carimbou a barreira e os gremistas finalmente comemoraram uma vitória sobre o Palmeiras na Arena.