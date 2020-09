Grêmio retoma treinos com foco na Libertadores

publicidade

Após o empate contra o Fortaleza, o Grêmio retomou os treinos nesta segunda-feira, com foco voltado para a Libertadores. Na quarta-feira, o Tricolor encara a Universidad Catolica.

A atividade foi dividida em dois grupos. Os atletas que iniciaram a partida pelo Brasileirão realizaram apenas um regenerativo na academia. Já os demais participaram de coletivo comandado pelo técnico Renato Portaluppi.

O Grêmio inicia o deslocamento para o Chile nesta terça-feira. Os jogadores que não viajam treinam na parte da manhã no CT Luiz Carvalho.

A Libertadores retorna após seis meses de parada. O Grêmio está na segunda colocação do grupo E. A última partida do Tricolor pela competição aconteceu em 12 de março, diante do Inter, na Arena, no empate em 0 a 0.

O Grêmio entra em campo pela terceira rodada da Libertadores na quarta-feira, para enfrentar a Universidad Catolica. A partida, marcada para as 21h30min, acontece no Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, no Chile.