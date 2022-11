Grêmio: Rodrigo Ferreira e Janderson não devem permanecer para 2023

publicidade

*Com informações do repórter Marcelo Salzano, da Rádio Guaíba

Mesmo que ainda não tenha o novo presidente definido, o Grêmio já começa a reformulação no seu plantel de jogadores. Nomes como Rodrigo Ferreira e Janderson não devem permanecer para a disputa da Série A em 2023.

Contratado no final de março, Rodrigo Ferreira não conseguiu apresentar um bom futebol com a camisa gremista e chegou a ser bastante criticado pelo torcedor. Na reta final da Série B, o lateral-direito perdeu espaço e virou a terceira opção para o setor. Com vínculo de empréstimo se encerrando, ele vai retornar ao Mirassol, de São Paulo. Foram 23 jogos pelo Tricolor e nenhum gol marcado.

Janderson, por sua vez, chegou ao Tricolor emprestado junto ao Corinthians. O atacante não conseguiu ter uma regularidade na equipe titular e, consequentemente, virou alternativa para o segundo tempo das partidas. Foram 39 jogos disputados e quatro gols marcados.

Além dos dois jogadores, Elkeson é outro atleta que não seguirá no clube na próxima temporada. No último sábado, o centroavante usou as redes sociais para se despedir do Tricolor. Em sua manifestação, ele agradeceu pela oportunidade de voltar a jogar no Brasil depois de muitos anos e ressaltou que o Grêmio ganhou mais um torcedor.

