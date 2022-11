Grêmio: Romildo confia em recuperação financeira no 1º semestre após saída do rebaixamento

publicidade

Uma nova era no Grêmio irá começar na próxima quarta-feira, quando Alberto Guerra assumirá o posto de presidente do clube. A posse, que terá a presença de Romildo Bolzan, marcará o início da retomada do clube que saiu da Segunda Divisão para a Série A. Em entrevista à Guaíba, Romildo comentou que a equipe ainda pode sofrer em 2023 com resquícios do rebaixamento.

"Entrego o Grêmio com 13 títulos. Um clube que sabe se autogerir bem melhor. Acho que vai sofrer um pouco com a perda de receita pelo rebaixamento. Mas que em um semestre isso já vai estar se resolvendo, com as receitas que tem para vir, especialmente da Libra", disse o ainda mandatário do clube sobre a Liga do Futebol Brasileiro.

Durante a campanha eleitoral, que envolveu Alberto Guerra e Odorico Roman, os dois candidatos, embora tenham trabalhado com Romildo, optaram por se distanciar da atual gestão. O presidente gremista enxergou o movimento com normalidade e espera que tenha sido apenas isso: uma estratégia.

“Isso é uma estratégia de campanha. Na vida a gente gera expectativas e frustrações. No momento, talvez eu não fosse uma parceria”, afirmou. "Espero que tenha sido assim e que não tenha passado disso. Mas a mim não me surpreendeu nada essa tentativa de descolamento da minha figura na campanha", acrescentou.

