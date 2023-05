Grêmio se manifesta sobre problemas de acesso dos torcedores na Arena

publicidade

O Grêmio emitiu uma nota na noite desta quinta-feira lamentando as dificuldades dos torcedores para acessar a Arena antes do confronto com o Cruzeiro, na quarta-feira, pela Copa do Brasil. Diversos episódios foram relatados.

"O Grêmio FBPA vem a público manifestar seu descontentamento sobre as dificuldades enfrentadas pelos nossos torcedores para acessar alguns setores da Arena, na noite da última quarta-feira, 17, no jogo Grêmio x Cruzeiro, válido pela Copa do Brasil. É importante frisar que mantemos um diálogo permanente com a gestora Arena Porto Alegrense, sempre visando melhorias na prestação de serviços a um dos maiores bens do Clube, nossos sócios e torcedores", diz trecho do comunicado.

A direção sustentou que entende a indignação do torcedor e que "concorda que episódios como os de ontem são inadmissíveis, considerando o tempo que o equipamento vem sendo gerido pela Arena".

Por fim, a gestão do Tricolor pontuou que irá trabalhar por uma melhor experiência antes dos duelos como mandante.

