Grêmio se mobiliza para encaminhar vaga após reunião de cobrança

O acesso o mais rápido possível do Grêmio passa, obrigatoriamente, pela vitória contra o Bahia, neste domingo, na Arena. Se vencer, o Tricolor ficará mais perto de confirmar a ida para a Série A de maneira matemática contra o Náutico, na rodada seguinte. Para isto, é claro, o nível de entrega, cobrança e exigência já está maior. Quem revelou o teor das conversas da comissão com o grupo foi o zagueiro Bruno Alves, em entrevista coletiva na quarta-feira.

“A reunião foi a cobrança sobre estar vencendo o jogo e não poder tomar gol no final. Pela qualidade que temos, era pra estarmos mais cômodos no campeonato, com a situação mais resolvida, só que isso não se desenhou e a gente tem a oportunidade de fazer um grande jogo contra o Bahia. O Renato cobrou a gente bastante, porque um time

que quer subir tem que vencer fora também”, contou o jogador.

Longe da Arena, o Tricolor tem apenas duas vitórias. As partidas como visitante têm sido o maior desafio até aqui na competição. As atuações foram definidas pelo zagueiro como “o grande enigma nosso no campeonato”. O defensor é um dos jogadores mais regulares e destaque em campo nesta temporada, com 30 jogos disputados na Série B.

Além disso, o time ficou 14 partidas sem sofrer gols. Bruno tem contrato de empréstimo, cedido do São Paulo, com o Grêmio até o junho de 2023, e confirmou que tem um acordo com o Tricolor para permanecer em Porto Alegre até o final do próximo ano.

Dúvida no gol

Brenno não participou do treinamento de ontem após levar nove pontos na orelha direita depois de um choque com Elkeson na atividade de quarta-feira. Caso o goleiro não fique à disposição de Renato Portaluppi, Gabriel Grando será titular contra o Bahia.