Grêmio segue em 4ª, mas vê briga por Libertadores acirrar no Brasileirão

A queda de rendimento do Grêmio no Brasileirão vem junto de uma perigosa aproximação das equipes fora do G-6. Já são três jogos sem vencer. Apesar da derrota na última rodada, o Tricolor segue no G-4, com 44 pontos, mas vê sua distância para o Atlético Mineiro, 7° colocado, cair para um ponto. Num cenário catastrófico de resultados paralelos, o Tricolor poderia sair da zona de classificação para o torneio continental já na próxima rodada.

O Galo venceu o Palmeiras na noite desta quinta-feira por 2 a 0 no Allianz Parque e agora soma 43 pontos. Em contraponto, o resultado segurou o Verdão, que poderia ter retirado a equipe de Renato Portaluppi dos quatro primeiros.

Outro duelo paralelo aconteceu em Minas Gerais. Diante do Cruzeiro, o Flamengo venceu no Mineirão por 2 a 0 e ultrapassou o time gremista se tornando o novo terceiro colocado. Com Tite no comando, a expectativa é que o Rubro-Negro reaja na competição.

Na Vila Belmiro, o Red Bull Bragantino atropelou o Santos e se isolou na vice-liderança. O Massa Bruta soma 49 pontos, cinco de frente para o Tricolor.

No último jogo da noite, o Fluminense buscou um empate improvável após sair perdendo de 3 a 1 para o Corinthians. Os cariocas seguem na 9ª colocação com 42 pontos. Em caso de vitória, também superariam o Grêmio.