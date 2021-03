Grêmio sonda preparador físico do RB Bragantino

publicidade

*Com informações do repórter Rafael Pfeiffer

O Grêmio fez uma proposta para o prepador físico do RB Bragantino, Reverson Pimentel, e aguarda a resposta do profissional. Ainda que não tenha oficializado, o atual ocupante do cargo, Márcio Meira, está de saída do Tricolor.

Mais cedo, a direção gremista fez uma consulta pelo prepador do Athletico Paranaense, Tulio Flores, mas não avançou nas conversas.

A expectativa é de que as mudanças no departamento de futebol do Grêmio avançam nesta terça-feira.

Veja Também

Nesta segunda, dia seguinte à derrota na final da Copa do Brasil, o clube comunicou que Paulo Luz deixou a vice-presidência de futebol. Algo, conforme o Grêmio, que já estava programado para acontecer ao fim da temporada 2020.